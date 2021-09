Deputado Neno Razuk reforça ações de mandato e figura entre melhores Deputados avaliados

Deputado Neno Razuk

O deputado Neno Razuk (PTB) figurou mais uma vez entre os deputados melhores avaliados da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, e fez questão de reforçar as ações realizadas durante os dois anos e meio de mandato, que tem entre as principais bandeiras o municipalismo forte e atender demandas sociais, principalmente pela causa das pessoas com deficiência e da causa autista.





Neno aproveitou para agradecer a população pelo resultado e o reconhecimento de seu nome entre os deputados estaduais com maior número de intenção de votos para 2022.





“Temos nos empenhado em buscar melhorias para as pessoas com deficiência, com políticas públicas voltadas tanto para ações básicas, como o envio de emendas parlamentares a fim de fortalecer os atendimentos, quanto por apresentação de Projetos de Leis e proposições que auxiliem no dia a dia destas pessoas e seus familiares", aponta o parlamentar sobre os projetos.





O deputado lembra ainda que há desde o começo do mandato, um trabalho feito nas bases municipais para o fortalecer o municipalismo, com atendimento direcionado para as lideranças locais, vereadores e vereadoras. “Em especial na agricultura familiar e no que tange em atender as demandas diárias desses municípios”.





“O resultado divulgado pela Pesquisa Ranking aponta como estamos trabalhando e seguindo no caminho certo”, acrescentou. Apesar do resultado, Neno diz que segue focado no mandato e trabalhará ainda mais em ações voltadas a atender autistas e pessoas com deficiência, além das demandas vindas dos parceiros do interior nos 79 municípios. “Com um carinho especial a Dourados e região”, destacou.





A pesquisa





O Instituto Ranking Brasil entrevistou duas mil pessoas, eleitores e residentes em 20 municípios de Mato Grosso do Sul entre os dias 1º e 05 deste mês, colhendo opiniões sobre avaliação política e administrativa, além das intenções de voto para 2022. O intervalo de confiança é de 95% e a margem máxima de erro estimada é de 2,50%, para mais ou para menos.





ASSECOM