Deputado Neno Razuk recebe moção de agradecimento por destinação de emenda à Itaquiraí e ressalta importância de ações conjuntas

Com emendas parlamentares destinada para diversos municípios de Mato Grosso do Sul o deputado estadual Neno Razuk (PTB) recebeu moção de agradecimento após a liberação de recursos para a saúde de Itaquiraí. A proposição é de autoria do vereador do município, Zuza (PTB).





Neno agradeceu o reconhecimento feito pelo companheiro político e ressalta que a destinação dos R$ 40 mil em emendas parlamentares está contribuindo para melhorias na saúde de Itaquiraí, mas que a ação só é possível graças a união de lideranças que buscam sempre melhorias para os moradores.





“O trabalho conjunto com nosso gabinete e a união de lideranças é o caminho para um municipalismo mais forte e sempre com destinação de recursos para auxiliar a população. Quero ressaltar também o trabalho do Governo do Estado para que esses recursos sejam liberados diretamente na conta da secretaria de saúde. Agradeço ao vereador Zuza que está sempre trazendo demandas de Itaquiraí e lutando pelos pedidos daqueles que acreditam no nosso trabalho”, destacou Neno sobre o reconhecimento.





Emendas parlamentares





Neno destinou 75% das emendas parlamentares para aplicação na saúde nos municípios de Mato Grosso do Sul. Um total de R$ 1.120.000,00 (um milhão, cento e vinte mil) em emendas parlamentares a saúde de 22 cidades do Estado, inclusive Itaquiraí.





Os recursos estão sendo disponibilizados pelo Governo do Estado e vão ser aplicados nos setores apontados nos documentos entregues pelos solicitantes.





“Desde o início priorizamos o combate a pandemia de Covid-19 e o atendimento na saúde, para um trabalho conjunto com os vereadores e vereadoras, com as lideranças locais, prefeitos e secretários, porque sabemos que ações como estas auxiliam no atendimento para a população.”, pontuou o parlamentar sobre as emendas apresentadas pelos representantes dos municípios.









