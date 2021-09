Deputado Lídio Lopes solicita manutenção da estrada na região de Nova Andradina

deputado Lidio Lopes

Durante a sessão plenária desta quarta-feira o deputado Lidio Lopes solicitou estudos de viabilização de "Patrolamento e cascalhamento" das estradas vicinais do trecho que liga o Assentamento Santa Olga, altos da BR 267 aproximadamente ao Km 164, chegando o núcleo urbano, altos da MS 134 no trecho que liga o Bairro São Rafael até a rotatória para a Urbe Nova Andradinense, no Município de Nova Andradina.





A indicação foi enviada ao governador Reinaldo Azambuja, após o deputado receber as reivindicações dos moradores que utilizam diariamente as estradas para deslocamento entre os municípios da região.





“Encaminhamos o pedido de manutenção feito pela população do município, devido à situação em que se encontram as estradas, principalmente em dias de chuva quando o problema se agrava tornando o local de difícil acesso para os moradores”, justifica Lidio Lopes.





ASSECOM