Deputado Lídio Lopes participa de lançamento da Conferência da Unale em Campo Grande

O deputado estadual e vice-presidente da região centro-oeste na Unale (União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais), Lidio Lopes (Patriota) participou do lançamento oficial da Conferência da Unale, conduzido pela presidente da entidade, deputada Ivana Bastos (PSD-BA) nesta quarta-feira (15), na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems).





O lançamento foi prestigiado por representantes de 14 estados, o presidente da Assembleia Legislativa do Goiás e do Colegiado de Presidentes, deputado Lissauer Vieira (PSB-GO), o tesoureiro-geral da Unale, deputado Diogo Moraes (PSB-PE), os vice-presidentes Ricardo Ayres (PSB-TO) e Wellington Moura (PRB-SP), os deputados Herculano Borges (PSD-MS), José Luis Tchê (PDT-AC), Celise Laviola (MDB-MG), Dr. Neidson (PMN-RO), Jory Oeiras (DC-AP), Wellington do Curso (PSDB-MA), Goretti Reis (PSD-SE), Raniery Paulino (MDB-PB) e Adjuto Afonso (PDT-AM).





A presidente da Unale enfatizou o ano comemorativo do Jubileu de Prata da entidade, “A Unale chega aos seus 25 anos em meio a uma pandemia, mas muitos foram os momentos, os atores, os desafios e as pautas que escreveram essa brilhante história”, disse Ivana, que na oportunidade, entregou um troféu de reconhecimento aos parlamentares da Casa em homenagem ao ano festivo.





A 24ª Conferência terá como tema Redesenhando os Caminhos do Parlamento e será realizada nos 24, 25 e 26 de novembro em Campo Grande. O deputado Lidio ressaltou que esta será “a primeira Conferência híbrida na história da Unale, então além da presença dos participantes, teremos um alcance ainda mais potencializado e as discussões serão ampliadas a outro patamar, mais tecnológicas e acessíveis”.





A Conferência Nacional da Unale é o maior encontro parlamentar da América Latina e é organizada anualmente com o apoio das Assembleias Legislativas. O objetivo é o debate de propostas para a melhoria e desenvolvimento do País, a partir da experiência dos parlamentares das diferentes regiões e partidos do território brasileiro. A última edição foi realizada em novembro de 2019, na Bahia.





ASSECOM