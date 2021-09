Deputado Herculano visita região Norte do estado e faz entrega de emendas

O Deputado Estadual Herculano Borges cumpriu agenda na região Norte de MS.

A primeira cidade que o parlamentar visitou, foi a cidade de Rio verde onde teve uma reunião com o Prefeito Zé de Oliveira.





Fez entrega de 40 mil em emendas para a compra de equipamentos da APAE, com o mesmo valor entregou outra emenda para a compra de equipamentos de fisioterapia para o posto de saúde central da cidade.





Na ocasião visitou também o estádio municipal.





Já em coxim, reuniu com lideranças do esporte local e concedeu entrevista na rádio FM Pantaneira.





Entregou emenda parlamentar ao Hospital Regional Álvaro Fontoura no valor de R$ 67.500,00 que serão utilizados na aquisição de 24 aparelhos de ar condicionados para o HR.





Outra emenda entregue pelo Deputado Herculano no valor de R$ 40 mil reais para atender os centros de educação infantil (CEI) Senhor Divino e Ildon Torquato Ribeiro. O recurso será destinado para aquisição de materiais permanentes como ar condicionado, televisão, conjunto de mesa para refeitório, refrigerador, caixa de som, rádio FM e outros.





"Temos pessoas que nos representam em Coxim, entre os quais o vereador Jefferson Aislan e outras lideranças dentro do nosso partido e isso nos deixa contente e fortalecidos para buscar ainda mais recursos para o Município e principalmente para a educação, que está sempre precisando de investimentos. Estou no meu segundo mandato de deputado estadual, sou professor de educação física, sempre trabalhando muito com o esporte e as crianças, onde já fui secretário da Secretaria de Estado da Juventude e venho de uma família de educadores, com 10 mulheres professoras", disse Herculano.





