Deputado Felipe Orro solicita realização de estudo de impactos ambientais no Rio Aquidauana

Atendendo a demanda de moradores de Aquidauana e Anastácio que estão preocupados com as condições ambientais do Rio Aquidauana, o deputado estadual Felipe Orro solicitou hoje (8), em sessão ordinária da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, a realização de estudo para avaliar possíveis impactos degradantes provocados pela urbanização no leito do rio que divide os dois municípios.





Em solicitação encaminhada ao governador Reinaldo Azambuja e ao diretor-presidente do Instituto de Meio Ambiente do Estado, André Borges de Araújo, o parlamentar argumenta que a população de Aquidauana e Anastácio tem observado impactos que comprometem as condições ambientais do rio Aquidauana.





"Segundo os moradores da região, o Rio Aquidauana vem sofrendo com poluição advinda de descarte indevido de esgoto, o que vem fazendo com que a mata ciliar das margens do rio venha se degradando em vários pontos, causando o aumento gradativo de bancos de areia", justifica Felipe Orro na indicação.





O parlamentar acrescenta que "é de extrema importância a realização de um estudo in loco ao longo da extensão do Rio Aquidauana para análise da situação ambiental na região e indicação das possíveis políticas e ações necessárias à conservação deste importante rio sul-mato-grossense", finaliza Felipe Orro.





