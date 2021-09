Deputado Felipe Orro solicita reforma de Hospital em Itaquiraí

deputado estadual Felipe Orro

O deputado estadual Felipe Orro apresentou nesta terça-feira (28), indicação conjunta com o presidente da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa, deputado Antônio Vaz, solicitando ao governador, Reinaldo Azambuja, estudos para elaboração do projeto de reforma e ampliação do Hospital São Francisco (HSF), localizado no município de Itaquiraí.





"A reestruturação que solicitamos para o hospital trará inúmeros benefícios à população itaquiraiense, será essencial para estabelecer melhor qualidade e infraestrutura para o atendimento dos seus pacientes", disse Felipe Orro, vice-presidente da Comissão de Saúde.





O pedido dos parlamentares atende ao ofício nº85/2021 do HSF, encaminhado ao governador e também ao secretário de Estado de Infraestrutura, Eduardo Riedel.

ASSECOM