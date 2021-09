Deputado Felipe Orro pede drones para reforçar operações policiais em Rio Brilhante

deputado estadual Felipe Orro

O deputado estadual Felipe Orro solicitou ao Governo do Estado nesta quinta-feira (2), a disponibilização de drones para auxiliar nas operações realizadas pelas polícias militar e civil em Rio Brilhante, atendendo indicação de autoria da vereadora Wandressa Freitas Barbosa. “Aliar o uso da tecnologia à rotina investigativa com incursões policiais respaldadas no monitoramento prévio e estratégico contribui efetivamente no trabalho de segurança pública”, afirma o deputado.





Felipe destaca que a aquisição deste novo agente tecnológico vai aperfeiçoar o trabalho de investigação na região. “O uso de imagens captadas por drones ajuda também no monitoramento em tempo real de áreas com difícil acesso e também complementa a cobertura de imagens das câmeras de segurança tradicionais”, argumenta Felipe.





A utilização de drones na segurança pública é mais uma importante ferramenta de auxílio às operações policiais em Rio Brilhante e região, podendo ser utilizada em inúmeras operações, trazendo qualidade no serviço e maior segurança aos munícipes, bem como aos agentes policiais.





O pedido foi enviado ao governador do Estado, Reinaldo Azambuja e ao secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Antônio Carlos Videira.





ASSECOM