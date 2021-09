Deputado Felipe Orro destina R$ 240 mil em emendas parlamentares para Educação em MS

Deputado Felipe Orro

O Governo do Estado anunciou nesta quinta-feira (30), o pagamento de seis emendas parlamentares de autoria do deputado estadual Felipe Orro, destinadas para a área da Educação. As cidades contempladas são: Aquidauana, Bandeirantes, Nioaque, Nova Alvorada do Sul, Porto Murtinho e Costa Rica.





“São investimentos que saem dos cofres públicos do Estado, revertidos diretamente para nossa população em serviços, compra de materiais e aparelhos que irão equipar nossas escolas. Isso reflete diretamente na qualidade da Educação em nosso Estado. É muito bom e gratificante poder ajudar nossa comunidade escolar por meio de convênios com as prefeituras e entidades”, comemora o deputado.





Cidades





Em Aquidauana, Felipe Orro selecionou o Instituto Terena de Educação Intercultural e destinou R$ R$ 40 mil para aquisição de computador, mesa, cadeiras e bebedouro.





A Prefeitura de Bandeirantes receberá o montante de R$ 40 mil para investir na aquisição de ares condicionados. Em Costa Rica, serão mais R$ 40 mil para compra de impressoras.





Porto Murtinho foi uma das cidades que o parlamentar destinou emenda de R$ 40 mil para a Prefeitura, que irá aplicar o recurso na climatização de salas de aula da Escola Municipal de Educação Infantil Primeiros Passos.





“O deputado esteve visitando Porto Murtinho na inauguração do rodoanel, e aproveitei a oportunidade de trazê-lo na escola, juntamente com a diretora Kátia Riquelme, para que a diretora mostrasse ao deputado as demandas, a necessidade dos condicionadores de ar para a instituição, e o deputado prontamente atendeu o nosso pedido”, ressalta a vereadora Sonia Ferreira.





O vereador Jary Brum agradeceu ao deputado pela emenda destinada ao município, resultando em mais conforto na aprendizagem das crianças com a aquisição dos condicionadores de ar. “Mais uma vez o deputado colocando ar condicionado em todas as escolas, agora teremos todas as salas de aulas climatizadas, os murtinhenses só tem a agradecer”, reiterou o vereador.





Outras duas emendas no valor de R$ 40 mil foram destinadas para a Associação de Pais e Mestres (APM) da Escola Estadual Uirapuru, em Nioaque e para a APM da Escola Estadual Antônio Coelho de Nova Alvorada do Sul, ambas serão aplicadas para a aquisição de ar condicionado para os alunos e professores.





Conforme o ex-vereador de Nova Alvorada do Sul, Nélio Justen, a emenda atende solicitação da instituição de ensino que é pioneira no município, e garante que o recurso vai trazer comodidade aos alunos e aos professores. “É uma conquista significativa ao processo de ensino e aprendizagem da escola Antônio Coelho. Ressalto que o deputado Felipe, ao longo dos anos, vem atendendo anualmente, com investimentos em Nova Alvorada do Sul, através das emendas, além de apoiar sempre que necessário nas demandas junto aos segmentos diversos do município”, afirma Nélio.





ASSECOM