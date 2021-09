Deputado Felipe Orro articula construção de faixa de desaceleração de veículos na MS-080, em Corguinho

Deputado Felipe Orro

O deputado estadual Felipe Orro encaminhou expediente ao governo nesta quarta-feira (29), solicitando a construção de uma faixa de desaceleração de veículos, na rodovia MS-080, trecho de acesso aos loteamentos Recanto dos Pintados e Poção do Jaú, ambos localizados em Corguinho. O pedido do deputado atende a indicação conjunta (nº 017/2021), de autoria do vereador Anderson Marques Ferreira e da vereadora Renata Canhete.





"É muito importante a construção de uma faixa de desaceleração de veículos no local. O acesso aos loteamentos é muito utilizado por moradores, trabalhadores e turistas, o que gera um grande fluxo de veículos, motociclistas e ciclistas na região. Com esta faixa vamos garantir mais segurança no trânsito", finaliza Felipe.





A faixa de desaceleração é um espaço adicional para frenagem de veículos, geralmente construído na saída de vias com grande fluxo de veículos, velocidade ou próximo dos retornos.





O pedido foi enviado ao governador, Reinaldo Azambuja e ao secretário de Infraestrutura, Eduardo Riedel.





ASSECOM