Deputado Evander Vendramini solicita melhorias em trechos da BR-262 em Corumbá

deputado estadual Evander Vendramini (Progressistas)

Durante a sessão ordinária da Assembleia Legislativa, o deputado estadual Evander Vendramini (Progressistas) apresentou duas indicações solicitando estudos de viabilidade técnica para melhorias na rodovia BR-262, próximo a Corumbá. Os pedidos se referem ao trevo que dá acesso à mineradora Vale, na região do Urucum, e do Menck, na região de Maria Coelho.





A primeira indicação foi encaminhada à Superintendência Regional da Polícia Rodoviária Federal e solicita a permanência e fiscalização da PRF nos dois trechos. Já a segunda, direcionada à Superintendência Regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), com cópias para os parlamentares da bancada federal de Mato Grosso do Sul, e pede a realização de obras para alargamento e reparo nos mesmos trechos.





Conforme justificativa, o tráfego de caminhões do tipo Bitrem, que possuem cerca de 30 metros de comprimento, é constante nesses locais e interditam as duas pistas da BR quando estão contornando os trevos. “Os moradores da região e veículos pequenos correm risco, sobretudo à noite, quando o trânsito se torna mais caótico devido ao fluxo maior e a baixa visibilidade. O espaço é insuficiente para os caminhões fazerem baliza e isso torna os trechos suscetíveis a acidentes”, informou.





O parlamentar destacou ainda em seu pedido que o órgão federal deveria fazer adequações, alargando a pista e melhorando a sinalização local, tanto a vertical, que é inexistente, quanto a horizontal, que está obstruída. “Os caminhões não abrem passagem para os carros pequenos ao longo da rodovia e isso está causando graves acidentes, inclusive fatais. Além disso, em função da seca prolongada, não há condições de navegabilidade no Rio Paraguai e todo escoamento de minério de ferro está sendo feito pela BR 262. Desde que a situação se agravou com a falta de chuvas e o baixo nível do rio, está muito perigoso transitar naquele trecho da rodovia”, apontou Evander.





Por: Adriana Viana