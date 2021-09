Deputado Evander Vendramini solicita curso de defesa pessoal para mulheres vítimas de violência em Corumbá

Deputado Evander Vendramini

O deputado estadual Evander Vendramini (Progressistas) encaminhou indicação à Subsecretaria de Estado de Políticas Públicas para Mulheres (SPPM) e à Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte) solicitando workshop de noções básicas de defesa pessoal para mulheres em situação de violência ou que visam evitar situações de perigo no município de Corumbá. O documento foi protocolado durante a sessão ordinária mista da Assembleia Legislativa.





Em agosto deste ano, a Fundesporte realizou o Projeto Maria Lilás, com workshop de noções básicas de defesa pessoal para mulheres, que integrou o Agosto Lilás, campanha estadual de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra mulheres. O evento aconteceu nos dias 7, 14, 21 e 28, das 7h30 às 12h30, na Concha Acústica do Parque das Nações Indígenas, em Campo Grande.





De acordo com o parlamentar, em Corumbá são relatados diariamente casos de violência doméstica e familiar contra a mulher. “O treinamento de defesa pessoal vai mostrar a essa vítima técnicas de autodefesa que poderão auxiliá-la no enfrentamento dos ataques contra sua integridade. Além disso, fará com que desenvolva um maior autoconhecimento, encorajando-a a não se calar frente ao seu agressor”, destacou Evander.





A indicação atende solicitação da vereadora progressista Raquel Brik, de Corumbá.









Por: Adriana Viana