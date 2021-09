Deputado Capitão Contar vota favorável ao projeto que proíbe utilização de novas normas de flexão de gênero nas escolas

Deputado Capitão Contar

O Deputado Estadual Capitão Contar (PSL) votou a favor do Projeto de Lei que foi aprovado em primeira discussão na sessão plenária da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul nesta quinta-feira (9).





De autoria do Deputado Estadual Marcio Fernandes (MDB), o projeto tem como objetivo vedar expressamente a utilização de novas formas de flexão de gênero e de número das palavras da língua portuguesa pelas instituições de ensino e bancas examinadoras de seleções e concursos públicos no estado de Mato Grosso do Sul.





Ao votar pela aprovação do projeto, Capitão Contar disse: “É uma vergonha o que vocês da esquerda estão fazendo com a língua oficial do Brasil. Curioso é que são os mesmos que se diziam ser da pátria educadora. E não me venha com esse papo de que a língua está em constante transformação! Todos nós sabemos que por trás disso estão questões ideológicas, covardemente aplicadas nos bancos escolares e defendidas pela ala canhota da sociedade. Se existe algo de inclusivo nessa linguagem, é a inclusão de lixo ideológico na educação brasileira.”





Por 11 votos favoráveis e 7 contra, os deputados aprovaram o PL que segue para segunda votação.





