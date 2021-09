Deputado Barbosinha celebra os 243 anos de Corumbá com conquistas no abastecimento de água e esgotamento sanitário

No aniversário da Cidade Branca o deputado Barbosinha (DEM-MS) fez questão de parabenizar Corumbá que neste 21 de setembro comemora seus 243 anos de emancipação político-administrativa. O deputado aproveitou a data festiva para reforçar seu compromisso com a população e de continuar levando ações e investimentos que melhorem a qualidade de vida dos corumbaenses.





Cidade turística, Corumbá viu o sistema de esgotamento sanitário ser universalizado, saindo de zero para 100% de coleta e tratamento de esgoto, quando Barbosinha esteve à frente da Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul, a Sanesul. “Por quase oito anos fizemos investimentos essenciais em Corumbá. Garantimos tratamento do esgoto em toda a cidade e acabamos com o problema de falta de água que persistia no município quando implantamos uma nova adutora. Ainda deixamos recursos assegurados para novos investimentos”, disse o deputado.





Entre as ações que Barbosinha viabilizou para Corumbá estão: a implantação das Estações de Tratamento de Esgoto nos bairros Olária e Maria Leite, mais de 283 mil metros de novas redes de esgoto e 16.896 novas ligações domiciliares de esgoto. Barbosinha conseguiu investimentos para ampliar o sistema de abastecimento de água, ampliando redutoras e construindo novos reservatórios. No período foram implantados mais de 60 mil metros de redes de distribuição de água e substituídas 25.444 metros de rede de distribuição de água. Ainda foram feitas obras de infraestrutura (água e esgoto) para o Conjunto Habitacional Guatós.





No total Barbosinha foi responsável pelo investimento de mais de R$ 146 milhões, além de deixar assegurados recursos do PAC2 (Programa de Aceleração do Crescimento).





Enquanto deputado, Barbosinha garantiu R$ 160 mil em emendas parlamentares para o município de Corumbá. Destinou recursos para compra de materiais permanentes para a Casa da Recuperação Infantil- CRIPAM, materiais de consumo para o Instituto Moinho Cultural Sul-Americano, um veículo para atender pacientes da Rede Feminina de Combate ao Câncer de Corumbá.





A segurança pública também recebeu atenção especial de Barbosinha no período que comandou a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública. Nessa época, 22 veículos foram entregues na cidade para reforçar as ações e dar melhores condições de trabalho aos agentes da segurança pública. Barbosinha entregou viaturas para a Polícia Militar, para a Polícia Civil, para o Corpo de Bombeiros e para a Agência Penitenciária de Corumbá.





Um moderno e seguro sistema de videomonitoramento em vias públicas para aperfeiçoar a segurança dos moradores da Cidade Branca ainda foi implantado na gestão de Barbosinha à frente da Segurança Pública.





Nessa época Corumbá também se tornou um polo regional de ensino da Polícia Militar, possibilitando que os alunos dos cursos de formação ficassem próximos das suas famílias e, com isso, melhorasse a segurança no município.





“O nosso compromisso com Corumbá e com cada um dos corumbaenses ou mesmo quem escolheu essa belíssima cidade para morar só tem fortalecido. Vamos continuar trabalhando para que nossa Cidade Branca cresça, se desenvolva cada dia mais e faça isso ordenadamente, de forma que as pessoas que moram no município possam sentir o reflexo das ações de forma positiva na vida delas. Essa é a Corumbá que quero para cada morador. Essa é a Corumbá que todos precisam e merecem ter. Para isso não vamos medir esforços para nos somar ao Governo, A Prefeitura e a Assembleia. Minha dedicação é o meu presente para Corumbá hoje e sempre”, reiterou o deputado ao finalizar: “Parabéns, Corumbá pelos seus 243 anos. Parabéns a todos por morarem em uma cidade tão linda, quanto Corumbá”, finalizou.





Por: Luciana Bomfim