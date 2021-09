Deputado Antônio Vaz promove solenidade para entrega da Medalha do Mérito da Juventude

Nesta quarta-feira (22), jovens que se destacaram no Estado com serviços prestados em prol da população serão homenageados na sessão solene semipresencial da Assembleia Legislativa com a entrega da “Medalha do Mérito da Juventude”, instituída pela Lei no 3.748, de 25 de setembro de 2009. O evento, proposto pelo deputado Antônio Vaz (Republicanos) será realizado de forma mista, com participação presencial e virtual dos homenageados.





Serão homenageados pelo deputado Antônio Vaz, o Coordenador Estadual do Projeto Social Help do MS, Daniel Abreu, Medalhista mundial atleta paraolímpico Yeltsin Francisco, Coordenador de Políticas Públicas da Juventude no município de Corumbá, Diego Pereira, Nathalia Nantes do Anjos 100 limites, Subsecretaria de Políticas pra Juventude Laura Miranda, membro do Movimento Escoteiro Ian Odara, Gestora de Processos da Prefeitura e atuante em causas sociais da Capital Ellen Malfará, atleta sub20 do vôlei de praia Renata Conceição, representou o Estado no circuito estadual de vôlei de praia deste ano.





A Medalha do Mérito da Juventude destinasse a agraciar pessoas físicas e jurídicas que se destacaram pelos bons e relevantes serviços prestados ao fomento e à estruturação e ao crescimento das políticas públicas voltadas direta ou indiretamente para a juventude.





Para Antônio Vaz, incentivar os jovens pelos serviços prestado em nossa sociedade é de grande relevância e fortalecimento para o crescimento profissional e pessoal dessa juventude. “Essa Medalha é uma forma de agradecer esses jovens por contribuírem através do trabalho que cada um exerce no Estado do Mato Grosso do Sul” frisou o deputado.





