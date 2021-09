Deputado Antônio Vaz é homenageado com Medalha Cidadão Nota 10

O deputado estadual Antônio Vaz (Republicanos), recebeu nesta quinta-feira (02), uma medalha e o certificado da 12° edição do Cidadão Nota 10, pelo reconhecimento dos serviços prestados aos cidadãos da Capital.





A comenda foi idealizada pela jornalista e advogada Marinalva Pereira com apoio do Jornal O Estado e Rádio FM 106,3. A homenagem foi entregue para autoridades públicas e personagens que fazem parte do crescimento da cidade morena.





“Fico feliz pelo reconhecimento e me proponho a continuar esse trabalho em prol da sociedade. Minha luta é pelas famílias de MS e agregar para o crescimento de Campo Grande com trabalhos prestado para nossa sociedade” enfatizou Vaz.





Conforme Marinalva, a criação desse prêmio é para homenagear pessoas que fazem a diferença em Campo Grande. “Foram mais de 60 homenageados, é muito importante esse incentivo que a gente faz, através dele nós incentivamos outras pessoas” explicou a idealizadora da homenagem.





ASSECOM