Dakila Pesquisas abre inscrições para o Circuito Turístico Tapé Avirú Experience no Paraguai

A Associação Dakila Pesquisas, do núcleo Paraguai, abre as inscrições para o Circuito Turístico Tapé Avirú Experience que vai acontecer na primeira semana de outubro e percorrerá as cidades de Luque e o departamento de Paraguarí. Serão quatro dias de muitas aventuras que irão trazer histórias e conhecimentos sobre a existência da humanidade. As vagas são limitadas e destinadas apenas para associados de Dakila, já no Paraguai o evento é aberto ao público.





Esta é a primeira edição do evento e as inscrições seguem abertas até o dia 15 de setembro. A programação conta com festas e apresentações regionais, inauguração do relógio do Sol em Luque, passeios em Paraguarí, turismo de aventura no Cerro Yaguarón entre outras atividades de campo que vão retratar as origens do ser humano.





Conforme explica Carlos Julian González, representante de Dakila Pesquisas no Paraguai, a cidade de Luque será sede de um encontro internacional que contará com a participação de aproximadamente 200 pessoas. “Pouco se sabe sobre os povos antigos que já passaram por este lugar. Por isso, a Associação vem pesquisando sobre o Tapé Avirú para que possamos descobrir mais sobre a nossa essência, raízes e identidade”.





Juliet Sarai, coordenadora de Dakila Pesquisas do núcleo Paraguai, afirma que a intenção desse evento é levar o nome do país para o restante do mundo e também demarcar o início oficial dos trabalhos do núcleo. “Este evento representa a abertura oficial das atividades de Dakila no Paraguai, já que através deste encontro poderemos iniciar as investigações das nossas origens, que tem sido postergado por muito tempo, o legado oculto dos Guaranis, suas riquezas e grandezas culturais, além das suas tecnologias e conhecimentos”.





“É um momento em que a população precisa de uma abordagem diferente da situação que estamos passando. Por isso o núcleo surge com estas atividades, para dar espaço as pessoas que queiram fazer parte do grupo e buscar conhecimento, despertando o interesse pela nossa cultura e nossa história, fomentando a valorização e o sentimento de pertencer às nossas origens. Oficialmente, as portas de Dakila Pesquisas do núcleo Paraguai estão abertas a todos que buscam investigar, experimentar e desenvolver experiências únicas”, complementa Sarai.





Carlos Julian González, Félix Sánchez e Juliet Sarai se reúnem para tratar da programação do Tapé Avirú Experience

Félix Sánchez, secretário da direção de cultura da cidade de Luque, ressalta que o município está se preparando da melhor forma possível para dar as boas-vindas e receber os turistas e pessoas que vêm do exterior. “A realização do Tape Aviru Experience é algo muito grande depois de toda a pandemia que vivemos, isso para nós representa a abertura do turismo dentro da cidade. O Circuito que estamos preparando junto com a prefeitura vai reabrir Luque e esperamos melhorar nossa potencialidade turística já que setor é o que mais movimenta e gera recursos para o país”, diz.





O que é Tape Aviru?





Também conhecido como Peabiru, caminho do Biru, estrada dos Incas e diversas outras denominações, são trechos que cortam o continente sul-americano e se interconectam por meio de um campo magnético criando uma estrada com várias ramificações.





Esses caminhos, segundo as histórias e pesquisas realizadas nesses lugares, são trajetos criados pelos Muril – primeira civilização que se instalou na Terra para estuda-la e mapeá-la. De acordo com sites de pesquisas, a tecnologia desta civilização não era baseada em rodas, combustíveis e muito menos em eletrônica. Eles utilizavam de elementos como a luz, energia, propriedades da água e frequência sonora.





Outros contextos já denominam que o Tape Aviru (ou Peabiru) foi um caminho criado pelos Guaranis como algo ancestral que conectou os oceanos Pacífico e Atlântico através do centro da América do Sul cruzando Brasil, Paraguai, Bolívia e Peru. O percurso segue a rota da Via Láctea para alcançar o caminho eterno da terra.





Para o presidente de Dakila Pesquisas, o circuito turístico representa uma revolução à população e ao turismo local. “Apesar de ser uma história antiga, poucas pessoas a conhecem. O Tapé Avirú deixa marcas do passado que são relevantes e ajudam a descobrir de onde viemos, quais as nossas raízes culturais e muito mais. Virou um ponto de pesquisa e de turismo que vai despertar o interesse pela história da região”, afirma Urandir Fernandes de Oliveira.





Serviço: Circuito Turístico ecológico-ufológico Tapé Avirú Experience

Onde: Paraguai – nas cidades de Luque e departamento de Paraguarí

Quando: Dias 1,2,3 e 4 de outubro de 2021

Inscrições: Até 15 de setembro de 2021

Siga no Instagram: @tapeavirupy