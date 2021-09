COSTA RICA| Transporte coletivo começa a sair do papel com a aquisição três ônibus novos

O tão esperado transporte coletivo municipal está cada vez mais perto de se tornar uma realidade em Costa Rica. Na última quarta-feira (15), por intermédio da CPL (Comissão Permanente de Licitação) publicou no Diário Oficial Online aviso de prorrogação de licitação para a aquisição de três ônibus novos.





Com o objetivo de atender a demanda da população costarriquense que necessita dessa modalidade de transporte público, a Secretaria Municipal de Administração, Finanças, Planejamento, Receita e Controle está licitando dois ônibus para implantar o sistema de transporte coletivo na cidade e outro para atender o CREC (Costa Rica Esporte Clube).





O certame está marcado para o dia 28 de setembro de 2021, às 8h30, no Paço Municipal, no Departamento de Licitações, localizado na rua Ambrosina Paes Coelho, 228, Centro.





A Licitação será pelo Pregão Eletrônico nº 124, Processo nº 1619/2021. O edital alterado e arquivos poderão ser retirados diretamente através do site http://www.costarica.ms.gov.br, no campo “licitações” ou ainda através do site www.portaldecompraspublicas.com.br onde ocorrerá a sessão pública.





Mais informações podem ser obtidas através do telefone (67) 3247-7037 ou pelo e-mail:









Fonte: Assecom