COSTA RICA| Município recebe desafio de mountain bike e trail run em outubro

Inscrições estão abertas até 1º de outubro com opção de alojamento gratuito

Cachoeira no Parque Natural Municipal Salto do Sucuriú, que faz parte do percurso do desafio ©Divulgação/Brasil Ride

Costa Rica recebe nos dias 2 e 3 de outubro o Desafio Brou Centro Oeste 2021 de Mountain Bike e Trail Run. Em função das belezas naturais e cenário que favorece o esporte de aventura, o município, que fica a 305 quilômetros de Campo Grande, é o escolhido da região para receber o evento anualmente. As inscrições estão abertas com opção de alojamento gratuito.





O evento é organizado pelos irmãos José Elias e Thiago Drews, o mineiro mais conhecido no universo do ciclismo, como “Brou”. Atleta Cannondale e Shimano, Brou reúne milhares de seguidores nas redes sociais e é um atrativo a parte na competição, que deve reunir amadores e atletas.





Tanto no trail run, quanto no montain bike, a inscrição básica custa R$ 129,00, mais R$ 12,90 de taxa. O participante recebe a plaquinha de bicicleta e medalha de participação. Já o kit premium, além da plaquinha e medalha, tem camisa, meias, bolsa e bandana. A inscrição premium mtb é R$ 205,00, mais a taxa de R$ 20,50 e no trail run é R$ 179,00, mais a taxa de R$ 17,90.





A organização deve seguir todos os protocolos de biossegurança. A entrada do público será restrita aos atletas. Dependendo de como estiver a pandemia, podem ser liberados um convidado por atleta inscrito, de acordo com os organizadores.





As inscrições estão abertas pelo site Brou Aventuras. Clique aqui para saber mais e se inscrever. É possível fazer inscrição para a prova e para o alojamento gratuito até o dia 1º de outubro. No entanto, é comum as vagas se esgotarem antes do prazo. -





Por Caroline Maldonado