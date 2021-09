Coronel David recebe presidente do Sindimóveis e fortalece diálogo com a categoria

O deputado estadual Coronel David (sem partido), recebeu na manhã desta quinta-feira (23.09) em seu gabinete, o presidente do Sindimóveis-MS (Sindicato dos Corretores de Imóveis), João Araújo Filho para uma visita institucional e discutir a questão dos valores dos emolumentos (taxas dos serviços) dos cartórios do Estado de Mato Grosso do Sul.





“Agradeço a recepção do deputado Coronel David em seu gabinete e viemos buscar o apoio dele em relação à redução das taxas cartorárias, que é uma demanda solicitada por diversos setores e que está gerando encargos à população em geral. Temos que dialogar sobre como ocorrerá essa redução para que não torne inviável a sustentabilidade financeira dos estabelecimentos”, disse o presidente.









“É importante ressaltar que o Brasil vive um momento de superação em relação à pandemia e isso também se reflete no setor imobiliário. Me coloco à disposição para manter o diálogo entre as instituições e buscar um melhor entendimento para que a população seja beneficiada”, destacou Coronel David.





O presidente João Araújo também aproveitou a oportunidade para entregar uma placa de Sócio Honorífico ao parlamentar pelos seus serviços prestados à categoria dos corretores de Imóveis de Mato Grosso do Sul.