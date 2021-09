Uma nova História para a Educação Fiscal

Secretaria de estado de Fazenda – SEFAZ/MS e Secretaria de estado de Educação – SED/MS, por meio da Unidade de Educação Fiscal – UNDEF, lançam o concurso de desenho “Desenhando os caminhos dos tributos” – Uma nova história para a Educação Fiscal em edital publicado no diário oficial da última sexta (dia 17). O concurso é parte das ações do novo modelo de Educação Fiscal – MS que, financiado pelo Profisco II (linha de crédito concedida pelo BID aos estados e ao Distrito Federal), irá desenvolver material didático para levar conhecimento do fisco a toda população de maneira fácil e acessível.





A Educação Fiscal se apresenta como um desafio para a sociedade Sul-Mato-Grossense por propor a inserção de conhecimentos que implicam em mudanças de comportamento e induzem o cidadão a se envolver com o desenvolvimento econômico e social do MS. Partindo deste princípio, uma nova história será contada por estudantes do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental II e 1º ao 3º ano do Ensino Médio da Rede Pública de Ensino de Mato Grosso do Sul, e seus respectivos professores orientadores.





Os desenhos devem ter a temática cidadania consciente, função social dos tributos e sonegação fiscal, onde os personagens darão vida, posteriormente, aos materiais publicitários e pedagógicos da Educação Fiscal. São mais de 130 mil reais em prêmios doados pela Receita Federal do Brasil, dos quais premiarão do 1° ao 5º lugar e também o professor responsável. Dentre eles: iPhone, apple watch, macbook, videogames, tabletes, etc.





Os alunos interessados em concorrer terão do dia 27/09 a 02/10 para realização dos desenhos e seleção pela escola, após essa etapa poderão fazer sua inscrição e envio dos desenhos no site www.educacaofiscal.ms.gov.br do dia 04 a 31/10. O período de avaliação será do dia 04 a 16 de novembro e o resultado final sairá no dia 24/11.





Live de Lançamento





Na próxima segunda (dia 28), às 15h, acontece a live de lançamento do concurso “Desenhando os caminhos dos tributos”, que será transmitida no facebook do governo do estado de Mato Grosso do Sul/MS e canal do youtube da Unidade de Educação Fiscal de MS/UNDEF. A live será conduzida por Carlos Roberto Antunes – responsável pela UNDEF e contará com a participação do Secretário de Estado de Fazenda de MS – Felipe Mattos, Hélio Daher - Superintendente de Políticas Educacionais, na ocasião representando a Secretária de Estado de Educação de MS – Maria Cecília Amêndola da Motta, e do Delegado da Receita Federal do Brasil em Campo Grande – Clovis Cintra.





Parceiros: Receita Federal (Doação dos prêmios)

Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul - FCMS

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul – UFMS

Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul – UEMS

Instituto Federal de Mato Grosso do Sul – IFMS

Observatório Social

Secretarias Municipais





ASSECOM





***