Com recursos próprios, Dakila Pesquisas constrói o primeiro monumento escalonado do Brasil

Uma edificação piramidal, de 63 metros de base por 63 metros de altura, está sendo construída na Cidade Zigurats, próxima a Corguinho (MS), e em breve se tornará um imenso polo comercial e também de estudos que vai revolucionar o estado de Mato Grosso do Sul em questões socioeconômicas e culturais.





A iniciativa conta com recursos próprios, além de parceria dos associados e investidores de Dakila Pesquisas. As obras iniciaram em janeiro de 2018 e a previsão de término é até final de 2023. No momento atual, toda a base já foi concluída e agora está em fase de finalização a construção das colunas que sustentarão toda edificação.

Projeto arquitetônico mostrando como ficará o Maior Monumento Escalonado quando pronto ©Divulgação Dakila Pesquisas



O maior monumento escalonado contará com centros de lazer, cultura e turismo como museu, cinema, salas comerciais e temáticas, centro de convenções, além de fazer do local a maior biblioteca do futuro que possibilitará o desenvolvimento de pesquisas, a realização de experimentos e a produção de conhecimentos revolucionários.