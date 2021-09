CHAPADÃO DO SUL| Parceria com o Governo do Estado projeta novo cenário econômico e social destacou Krug

O prefeito de Chapadão do Sul, João Carlos Krug, fez um discurso voltado à presença do governador Reinaldo Azambuja na manhã de hoje. Não falou sobre as obras lançadas e aquelas em andamento em sua gestão. Preferiu destacar a parceira de longa data com Azambuja e o momento de saneamento financeiro e fiscal pelo qual atravessa o MS, apesar da pandemia que afetou o mundo e o Brasil. Profundo conhecedor da geopolítica da região, o prefeito também destacou a pavimentação asfáltica das MSs 425 / 229 / 320 que encurtarão distâncias em direção a Três Lagoas e mudarão o perfil da economia de Chapadão do Sul. A revitalização destes eixos rodoviários vai dinamizar áreas de pecuária que deverão ser transformadas em produção de grãos pela facilidade do transporte e logística.





Estes eixos rodoviários projetam novos negócios e investimentos dos empreendedores de Chapadão do Sul porque Três Lagoas está viabilizando a instalação de uma esmagadora de grãos e uma indústria de fertilizantes. As rodovias encurtarão em cerca de 30 quilômetros a distância entre Chapadão do Sul e Três Lagoas. Será formatado um novo cenário agrícola no trecho destas rodovias asfaltadas.





Krug também destacou o bom momento econômico e social de Chapadão do Sul e do estado com a frase “boas ações políticas melhoram a qualidade de vida de pessoas”, numa avaliação da gestão de Reinaldo Azambuja para os 79 municípios de MS e – principalmente – Chapadão do Sul. O prefeito acompanhou como protagonista todos os governos que se sucederam até chegar a Azambuja. Para ela este é o melhor momento da economia de Mato Grosso do Sul após decisões “amargas” que resultaram em antagonismos que começam a ser superados e entendidos.





A gestão financeira do MS está pronta para ser tocada com tranquilidade pelo sucessor de Reinaldo Azambuja que conseguiu diminuir consideravelmente a divida pública e manter salários e outros compromissos em dia. A revitalização da malha viária estadual com asfalto foi um destaque feito por Krug. No plano regional lembrou da ligação pavimentada entre Figueirão a Costa Rica, em Aparecida do Taboado e cascalhamento e novas pontes em vicinais de comunidades do interior. Ações governamentais voltadas ao microcrédito e habitação também oxigenam a economia e melhoram a possibilidade de crescimento de pessoas de baixa renda, enfatizou o prefeito.





Fonte: chapadensenews.com.br