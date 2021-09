Carretas colidiram na BR-163, em MT, e pegaram fogo

Casal e bebê de Campo Grande morrem carbonizados em acidente entre carretas

Carretas colidiram e pegaram fogo em rodovia de MT

Grave acidente na BR-163, próximo a Nova Mutum, cidade a 242 quilômetros de Cuiabá, matou um casal e o filho de 11 meses de idade, na manhã desta quinta-feira (09). A família era moradora em Campo Grande. A Concessionária Rota do Oeste, responsável pelo trecho, aponta que dois veículos carga estão envolvidos no fato e pegaram fogo.





Adriano Vitorino dos Santos, de 46 anos, era motorista de um dos veículos e estava com a esposa, Francielle Aparecida dos Reis Santos, de 31 anos, e o filho deles, Gabriel Alaf, de 11 meses. Eles eram moradores em Campo Grande.





A família não conseguiu sair do veículo após a batida. Após o controle das chamas, o socorro constatou que eles morreram carbonizados. O motorista do outro veículo conseguiu sair antes das chamas o atingirem.





O aparato operacional da Rota do Oeste esteve no local. A informação inicial é de que um veículo estava carregado com papelão e o outro com milho.





