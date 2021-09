CAPITAL| Vereador/Presidente Carlão destaca prioridade na produtividade das sessões da Câmara

O presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, vereador Carlos Augusto Borges (Carlão PSB), afirmou que têm priorizado a produtividade no rito das sessões da Casa de Leis. O presidente do Poder Legislativo Municipal destacou que os números comprovam esse perfil, tanto que durante a sessão desta quinta-feira (16) foram aprovados cinco projetos de lei e 394 indicações.





“Além das indicações e projetos que temos discutido e apreciado de forma responsável, porém com celeridade, também estamos abrindo a tribuna da Casa para ouvirmos vários representantes dos mais variados setores da sociedade. Na sessão de terça-feira, ouvimos o médico pediatra Paulo Siufi que falou da importância da construção do Hospital da Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais). Que já tem dois terços dos recursos garantidos, mas ainda depende do esforço conjunto dos agentes públicos para sair do papel. Hoje a presidente do Conselho Municipal de Educação, Alelis Izabel de Oliveira Gomes, falou sobre a importância do órgão, criado em 2002 para assessorar o poder público nas políticas públicas educacionais”, explicou.





Carlão ressaltou que são trâmites regimentais das sessões, e que ouvir representantes da sociedade e ampliar a participação e debate dos vereadores sobre os projetos e assuntos de interesse da Capital é natural do parlamento.





“Mesmo que esse processo democrático de debater e ouvir explanações sobre temas variados amplie um pouco o tempo de duração das sessões, estamos cientes que estamos cumprindo nosso papel como representantes dos campo-grandenses”, avaliou.





Entre os projetos aprovados hoje, foi aprovado o PL 10.209/21, também do Executivo, que acrescenta o parágrafo único ao art. 3º da lei n. 6.120/18, que autoriza o Poder Executivo a desafetar e doar à Associação de Proteção e Assistência aos Condenados (APAC) o imóvel localizado na parte da Fazenda Salto Imbirussu Retiro Novo da Gameleira. Já em segunda discussão e votação, aprovaram o PL 10.024/21, que dispõe sobre ações públicas de saúde, visando a prevenção da hepatite A para homens e mulheres que trabalham na coleta de lixo. A proposta é de autoria do vereador Professor João Rocha. E, em primeira discussão, o projeto de lei 10.188/21, do vereador Ronilço Guerreiro, que declara de utilidade pública municipal a entidade Koch El Shaday.





Por: Janaina Gaspar