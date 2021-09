CAPITAL| Vereador/Presidente Carlão fala da reabertura da sala dos conselheiros e líderes comunitários na Câmara

O vereador Carlos Augusto Borges (Carlão PSB), presidente da Câmara Municipal de Campo Grande concedeu entrevista ao Jornal da Hora – Programa da Rádio Hora 92,3 – com o jornalista Arthur Mário e equipe, na manhã desta segunda-feira (13). O presidente fez um balanço sobre da atuação da Câmara e destacou a reabertura da sala dos conselheiros e dos comunitários na Casa de Leis. Falando da valorização do setor com o pedido para “criação de uma rubrica” destinada às subsecretarias comunitárias no estado e no município para que possam ajudar os líderes a melhorarem a gestão dos bairros.





“Vamos reabrir a sala dos conselheiros e dos líderes comunitários que estava fechada há mais de quatro anos, com toda estrutura como computador e um funcionário para atender as lideranças, porque a Câmara é Casa do Povo. E os líderes e conselheiros é que conhecem as prioridades dos bairros, onde estão as dores mais urgentes da população. No Munícipio e no Estado agora temos essas subsecretarias com o ex-vereador Chiquinho Telles no Município e José Arantes no Estado. Estamos pleiteando a criação de uma rubrica para que possam efetivamente ajudar os líderes comunitários a desenvolverem cursos que proporcionem capacitações que darão mais condições de atender os filiados nos centros comunitários, reformas e ampliações. Acredito que no próximo ano teremos uma evolução muito grande no setor”, afirmou.





O vereador explica que as reivindicações dos líderes estão sendo atendidas pelas secretarias, mas as duas superintendências irão aprimorar o atendimento.





“O mais importante é a capacitação dos líderes, dar condições de atender o bairro deles, respeitar a liderança e as reuniões municipais. Com certeza vai melhorar. No dia 20 de setembro a Câmara e a Prefeitura realizam a 1ª edição do Programa de Capacitação de Líderes Comunitários, desenvolvido em conjunto com a Subsecretaria municipal de Articulação Social e Assuntos Comunitários, responsável por ouvir as lideranças comunitárias, encurtando o caminho entre as pessoas e os órgãos públicos e a Escola do Legislativo da Casa de Leis”, ressaltou Carlão.





ASSECOM