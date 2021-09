CAPITAL| Semana Nacional do Trânsito: Audiência Pública debate “O Compartilhamento das Vias e a Proteção à Vida”

O Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) realiza nesta sexta-feira (24), a Audiência Pública com o tema “O Compartilhamento das Vias e a Proteção à Vida”. Durante o evento, realizado na Assomasul, em Campo Grande, participam autoridades estaduais e municipais diretamente envolvidas no tema, membros de conselhos de meio ambiente, representantes do poder legislativo e representantes de sociedade civil.





“Estamos falando de empatia, de respeito, principalmente dos que estão em veículos maiores em relação aos menores, aos não motorizados e até em relação aos animais que podem cruzar as vias. Neste sentido, promovemos esta audiência pública, para discutirmos possíveis alterações em legislação que promovam este tipo de comportamento”. A afirmação é da diretora de Educação para o Trânsito do Detran-MS, Elijane Coelho.





Estão previstos para o debate, temas como os aspectos sociais, técnicos e problemáticas identificadas no Estado de Mato Grosso do Sul quanto ao uso das vias públicas, como a inserção das novas modalidades de transporte individual de pessoas, responsabilidade dos veículos de maior porte pela segurança dos menores, os motorizados pelos não motorizados e juntos pela dos pedestres, além da necessidade de medidas protetivas quanto à proteção da fauna, sobretudo nas rodovias do Estado.





A audiência acontece das 14 às 18hs, no auditório da Assomasul, na Av. Eduardo Elias Zahran, 3179 e também será transmitida de forma online pelo Facebook do Detran-MS.





Vivianne Nunes, Detran - MS