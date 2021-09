CAPITAL| Prova objetiva do concurso da Guarda Civil Metropolina acontece neste domingo para mais de 15 mil candidatos

No próximo domingo, dia 19 de setembro, será aplicada a prova objetiva, referente a 1ª fase do Concurso Público para o cargo de Guarda Civil Metropolitano, para os mais de 15 mil candidatos inscritos. O Cartão de Confirmação de Inscrição (CCI), com endereço, horário e ensalamento já está disponível e pode ser acessado endereço eletrônico www.selecon.org.br . Foram designados 28 locais para a realização da prova, com início às 8h30min, devendo o candidato apresentar-se no local de sua realização com, no mínimo, 1 hora de antecedência.





Informações gerais e normas de segurança





O candidato deverá comparecer aos locais de prova no horário compreendido entre a abertura e fechamento dos portões. O candidato que chegar após o horário de fechamento dos portões não poderá ingressar no local de prova, ficando, automaticamente, excluído do certame. Os portões serão abertos às 7h15min e fechados às 8h15min. Será eliminado do concurso o candidato que chegar ao local de realização da prova após o horário de fechamento dos portões.





Recomenda-se que o candidato compareça aos locais de prova com antecedência mínima de uma hora do horário previsto para o fechamento dos portões e dirija-se, imediatamente, para a sala indicada em seu Cartão de Convocação para Etapa, conforme orientação da equipe de fiscalização, a fim de evitar aglomerações no local de prova.





A fim de evitar transtornos e atrasos, a orientação é para que os candidatos verifiquem, com antecedência, o local onde realizarão sua prova, a disponibilidade de estacionamento e vagas nas imediações, as opções de transporte público consultando horários e frequências das linhas de ônibus aos domingos, bem como as rotas e tempo de deslocamento.





Sobre o concurso público





No total são 273 vagas, com salário de R$ 1.690,02 + Bolsa Alimentação no valor de R$ 294,00. As vagas são destinadas ao cargo de Guarda Civil Metropolitano da 3ª Classe. Os critérios exigidos para o candidato são: Ensino Médio Completo, Habilitação categorias A e B, idade entre 18 e 40 anos, estatura mínima exigida para homens de 1,65 e para mulheres de 1,60.