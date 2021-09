CAPITAL| Prefeitura inicia força-tarefa para vacinar cerca de 2 mil idosos e acamados com a terceira dose

A Prefeitura de Campo Grande iniciou nesta quinta-feira, dia 02 de setembro, uma força-tarefa para vacinar cerca de 2 mil idosos residentes em instituições de longa permanência (ILPIs) e os acamados de 60 anos ou mais com a terceira dose da vacina contra a Covid-19. Os atendimentos devem ocorrer de forma programada, seguindo cronograma estabelecido pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesau).





Vacinação de acamados acontece de casa em casa. (Foto: Michel Faustino/Sesau) Durante esta manhã, a vacinação aconteceu na pousada Vó Lola, localizada no bairro Chácara Cachoeira. No local foram vacinados 13 idosos que já haviam se vacinado com a segunda dose há seis meses, critério definido pelo Ministério da Saúde para aplicação da dose de reforço.





Nos próximos dias, as equipes da secretaria devem percorrer as 24 ILPIs existentes no Município, além de realizar a vacinação dos idosos acamados de casa em casa. Cada distrito sanitário e unidade de saúde possui uma relação de pacientes a serem atendidos, além de um cronograma próprio, sendo a execução condicionada a disponibilidade de doses.





Segundo dados parciais do “Vacinômetro”, até o momento 407 pessoas foram vacinadas em Campo Grande com a dose de reforço. A aplicação da terceira dose teve início no dia 26 de agosto.





Desde o dia 19 de janeiro, 618.175 pessoas foram vacinadas com a primeira dose, o equivalente a 68.22% de toda a população campo-grandense. Destas, 428.254 já receberam as duas doses ou dose única e estão completamente imunizadas, o que representa uma cobertura vacinal de 47.26%. Ao todo foram aplicadas 1.046.836 doses de vacinas contra a Covid-19 no Município.









Fonte: Assecom