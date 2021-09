CAPITAL| Prefeitura dá andamento à aplicação da dose de reforço em idosos e da 2ª dose de Pfizer, Astrazeneca e Coronavac

Nesta quarta-feira, dia 01 de setembro, a Prefeitura de Campo Grande dá andamento a vacinação de idosos de 75 anos ou mais com a terceira dose e aplicação da segunda dose de três imunizantes: Comirnaty-Pfizer, Astrazeneca-Oxford-Fiocruz ou Coronavac-Sinovac-Butantan. O atendimento acontece somente no período da tarde.





Conforme calendário estabelecido pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), a dose de reforço (terceira dose) é destinada a idosos que tomaram a segunda dose até o dia 03 de março. Já a aplicação da segunda dose é voltada a quem tomou a Pfizer até o dia 05 de julho, a Astrazeneca até o dia 02 de julho ou a Coronavac até o dia 10 de agosto.





De acordo com dados do “Vacinômetro”, 617.643 pessoas foram vacinadas com a primeira dose, o equivalente 68.17% de toda a população campo-grandense. Desteas, 424.209 tomaram as duas doses ou dose única e estão completamente imunizadas, o que representa uma cobertura vacinal de 46.21%. Até o momento, 246 pessoas foram vacinadas com a terceira dose. Desde o dia 19 de janeiro, início da vacinação contra a Covid-19, 1.042.098 doses foram aplicadas em Campo Grande.





Vá de Uber





A Prefeitura de Campo Grande e a Uber fecharam parceria de R$ 100 mil em descontos para viagens na Capital. Os códigos promocionais serão distribuídos com objetivo exclusivo de facilitar o deslocamento até os postos de vacinação contra Covid-19.





Os códigos promocionais garantirão viagens gratuitas de ida e volta aos locais de vacinação, no valor máximo de R$ 25. O código precisa ser adicionado no aplicativo da Uber antes das viagens.





Veja como ativar o código de desconto:





1. Abra o aplicativo e selecione o menu (três linhas verticais no canto superior esquerdo)





2. Entrar no item “Wallet” ou “Pagamento” e rolar até a parte de baixo





3. Em “Promoções”, selecionar a opção “Adicionar código promocional” (Não vai funcionar como “voucher”)





4. Digite o código VACINACG





5. O código funcionará das 7h da manhã até as 18h.





Onde se vacinar ?





Drive-thru Albano Franco – 12h30 às 18h

Drive-thru UCDB–- 12h30 às 18h

Guanandizão – – 12h30 às 18h

Seleta –12h às 16h45

Unidades de saúde – 13h às 16h45





Lagoa





UBS Buriti

USF Batistão

USF Coophavila

USF Oliveira

C.F Portal Caiobá





Segredo





UBS Coronel Antonino

USF São Francisco

USF Vila Nasser

USF Paradiso

USF Azaléia

C.F Nova Lima





Imbirussu





USF Aero Itália

USF Silvia Regina

USF Albino Coimbra

UBS Lar do Trabalhador

USF Sírio Libanes

USF Indubrasil

USF Zé Pereira





Bandeira





UBS Carlota

UBS Universitário

USF Itamaracá

USF Moreninha

USF Mape





Prosa





USF Noroeste

USF Nova Bahia

USF Mata do Jacinto





Anhanduizinho





UBS Jockey Club

UBS Dona Neta

C.F Iracy Coelho

USF Los Angeles

USF Anhanduí

UBS Pioneira





