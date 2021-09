CAPITAL| Prefeitura credencia clínica para ampliar em 600 castrações mensais de cães e gatos

Os primeiros procedimentos de castração de cães e gatos, por meio de credenciamento da Secretaria de Governo e Relações Institucionais (Segov) e Subsecretaria do Bem-Estar Animal (Subea), iniciam-se nesta terça-feira (21), com a clínica credenciada Amor em Pet. A expectativa é que sejam realizadas 600 castrações mensais, prioritariamente para Ongs e Protetores Independentes que estejam cadastrados no Conselho Municipal de Bem-Estar Animal (COMBEA).





“Uma das metas da nossa gestão é aumentar o número de castrações. Sabemos das necessidades da proteção animal e o credenciamento é mais uma forma de afirmar nosso compromisso com as políticas públicas para o bem-estar animal”, destaca a subsecretária do Bem-Estar Animal, Ana Cristina Camargo.





Inicialmente os contemplados pelo credenciamento serão ONGs e Protetores Independentes cadastrados no Combea. Em seguida, os contemplados serão os que se cadastraram no censo populacional de cães e gatos tutelados por ONGs e Protetores Independentes da Subea, finalizando suas inscrições no dia 24/09. Além dos animais que foram adotados nas feiras de adoção da subsecretaria.





Para realização das castrações, a Ong e Protetor Independente cadastrados no Combea devem ir até a sede da subsecretaria e solicitar o encaminhamento para a castração, saindo de lá com o agendamento da mesma.





A Kelly Macedo, presidente da Ong Cão Feliz, ainda acrescenta que a castração dos animais pela Subea é de extrema importância para o segmento da proteção animal. “O procedimento evita muitas doenças e principalmente evita o abandono de ninhadas indesejadas. Fico muito feliz pelo início dessas castrações.”





Serão 600 procedimentos de castração por mês, que serão divididos da seguinte maneira: 300 cães (150 machos e 150 fêmeas) e 300 gatos (150 machos e 150 fêmeas).





De acordo com o secretário municipal de Governo e Relações Institucionais, Antônio Lacerda, a Subea tem buscado a construção das políticas públicas para o setor e uma delas é a castração, e isso é essencial para o segmento da proteção animal.





O Programa de Manejo Ético de Controle Populacional de cães e gatos, através da clínica credenciada, realizará as ações de castração, visando fomentar o segmento da medicina veterinária da capital, oportunizando a participação e prestação de serviços pelas empresas especializadas do segmento, para que possam além de prestarem os serviços, serem motivados a contribuírem com o bem-estar animal.





Credenciamento





O edital de credenciamento continua aberto até 2022 e pode ser conferido na íntegra pelo link http://transparencia.campogrande.ms.gov.br/licitacoes/ . Na opção status o interessado clica em aberto e na opção modalidade clica em credenciamento para acessar o edital.





Para mais informações sobre o encaminhamento de castrações, os interessados podem se dirigir à sede da subsecretaria do bem-estar animal, localizada na Av. Afonso Pena,3297, centro, térreo. Ou entrar em contato pelo telefone 2020-1397.





