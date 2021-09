CAPITAL| Câmara realiza caminhada no dia 12 para conscientizar sobre importância da doação de córneas

No contexto da campanha Setembro Verde, que busca divulgar e conscientizar a população da importância da doação de órgãos, a Câmara Municipal de Campo Grande realiza, no dia 12 de setembro (domingo), às 7h30, uma caminhada no Parque das Nações Indígenas para chamar atenção sobre a importância da doação de córneas. O ponto de encontro será em frente ao Aquário do Pantanal, na Avenida Afonso Pena.





De acordo com a médica oftalmologista Cristiane Santos Bernardes, diretora do Banco de Olhos da Santa Casa de Campo Grande, pioneiro em Mato Grosso do Sul, desde sua criação há 15 anos atrás, já foram realizadas 5.878 captações de globos oculares dos 2.939 doadores, e que puderam beneficiar também 4.106 pacientes, se tornando um serviço de referência em todo o Estado.





Segundo a especialista, um dos principais desafios é a falta de informação, que faz a negativa familiar chegar a 65% em Mato Grosso do Sul. “Quem autoriza é a família, que precisa assinar um termo. Quando falamos em negativa familiar, falamos daquele potencial doador cuja família nega a retirada do tecido. Isso atrapalha bastante, pois já temos um número reduzido de doadores por conta da covid-19. Isso tem sido um entrave e imaginamos que seja, principalmente, por desconhecimento”, afirmou.





Em 27 de setembro, é celebrado o Dia Mundial da Doação de Órgãos. Durante todo o mês, a Casa de Leis realizará campanha de incentivo à doação de córneas. Além dos informativos nas redes sociais, a iluminação da Câmara será alterada para a cor verde em alusão e apoio ao Setembro Verde.





ASSECOM