CAPITAL| Câmara realiza audiência pública sobre prevenção ao suicídio

A Câmara Municipal de Campo Grande realiza audiência pública para discutir sobre o Setembro Amarelo, em referência ao mês de prevenção ao suicídio, na próxima quarta-feira (29). O debate será realizado a partir das 14h no Plenário Oliva Enciso, com transmissão ao vivo no Facebook e Youtube da Casa de Leis.





A Comissão Permanente de Políticas e Direitos das Mulheres, de Cidadania e Direitos Humanos da Câmara, composta pelos vereadores Camila Jara (presidente), Júnior Coringa (vice), Valdir gomes, Clodoílson Pires e Ademir Santana, foi quem convocou o debate.





De acordo com a OMS (Organização Mundial de Saúde), aproximadamente 800 mil pessoas morrem por suicídio todos os anos. Para cada suicídio, há muito mais pessoas que atentam contra a própria vida a cada ano. O suicídio é a segunda principal causa de morte entre jovens com idade entre 15 e 29 anos. Ao todo, 79% dos suicídios no mundo ocorrem em países de baixa e média renda.