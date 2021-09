CAPITAL| Alunos da Reme recebem atendimento psicopedagógico

O Grupo de Atendimento Psicopedagógico (GAPSI) da Rede Municipal de Ensino (Reme) de Campo Grande atende alunos com dificuldades e/ou transtornos de aprendizagem desde 2018. A Resolução Semed n. 227, publicada hoje no Diário Oficial (Diogrande), regulamenta o funcionamento do serviço, levando em consideração que os estudantes são atendidos por profissionais habilitados, com o objetivo de intervir para a recuperação da aprendizagem dos alunos.





O acompanhamento e a supervisão do atendimento oferecido pelo grupo é realizado pela Divisão de Educação Especial/DEE da Secretaria Municipal de Educação (Semed). “O GAPSI foi criado com o objetivo de atender aos alunos matriculados na Reme, com dificuldades de aprendizagem e ou transtornos de aprendizagem, tais como dislexia, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade/TDAH, contribuindo para que possam adquirir os conhecimentos específicos necessários para o avanço escolar”, explicou a chefe da DEE, Lizabete Lucca.





Para o atendimento é necessário comprovação, por meio de avaliação psicopedagógica. A intervenção junto aos alunos com transtornos funcionais específicos com dificuldades e/ ou transtornos de aprendizagem matriculados nas unidades escolares da Reme, garante o processo de aprendizagem, e aprimora as habilidades, para a superação dos déficits de aprendizagem.