CAPITAL| Acesso ao Parque dos Poderes pela Ministro João Arinos permanecerá interditado até sexta

A rua Jornalista Marcos Fernandes Hugo Rodrigues, que dá acesso ao Parque dos Poderes para quem vem pela Avenida Ministro João Arinos, saída para Três Lagoas, permanecerá interditada até sexta-feira (24).





A previsão era de que a pista fosse liberada na quarta-feira (22), mas por causa de uma adequação no projeto, a liberação da via foi adiada para amanhã. As intervenções ocorrem dentro do cronograma da obra na cabeceira do Córrego Joaquim Português.





Quem precisa acessar o Parque dos Poderes pela via, que passa em frente ao Centro de Triagem e Encaminhamento do Migrante e População de Rua – CETREMI, deve usar rotas alternativas, pelo bairro Cidade Jardim, como aponta o mapa abaixo:









Joilson Francelino, Subcom