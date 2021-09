Campo Grande ganha novo centro especializado em reabilitação com capacidade de 400 atendimentos mês

A partir desta quinta-feira (16), a Capital passa a contar com um novo Centro Especializado em Reabilitação (CER) com capacidade de 400 atendimentos por mês nas mais diversas especialidades. A unidade funcionará no Cotolengo Sul-Mato-Grossense e é fruto de convênio entre a instituição, Prefeitura de Campo Grande, Governo do Estado e Governo Federal.