CAMAPUÃ 73 ANOS | Manoel Nery entrega obras em comemoração aos 73 anos de Camapuã e afirma que objetivo é pavimentar 100% do município

As obras estregues somam R$ 2.788.244,92, com maior parte do investimento sendo de

recursos próprios da Prefeitura





A prefeitura de Camapuã realizou nesta segunda-feira (27/09) a entrega oficial de mais quatro obras que fazem parte das ações em comemoração aos 73 anos da cidade, celebrado no próximo dia 30 de setembro.





Pavimentação, reconstrução e recapeamento

asfáltico em diversas ruas.



Pela manhã, a obra inaugurada foi a pavimentação asfáltica das ruas do Bairro Cristo Redentor, além da assinatura de ordem de serviço para recapeamento e asfaltamento de outras ruas. Houve também a entrega da recuperação e recapeamento das ruas Santos Dumont, Antônio João, Campo Grande e Francisco Faustino, no centro da cidade e das ruas do bairro Benedito Bonfim.

A tarde foi a vez de inaugurar o recapeamento da Vila São Miguel e da rua Chiquinho Afonso, no Bairro Vale do Sol.









Ao entregar a obra das ruas do centro, o prefeito Manoel Nery relembrou seu compromisso com a população e destacou que fará de tudo para finalizar o asfaltamento de toda a cidade até o final do seu mandato.

“É uma satisfação, no primeiro aniversário de Camapuã durante nossa gestão, poder estar inaugurando obras, inaugurando benefícios para nossa população. Quantas dificuldades tínhamos nas ruas aqui perto do espaço Conviver e que hoje estão recuperadas e recapeadas? É dessa maneira que queremos fazer, fazer por definitivo.

Tenham certeza que durante esses quatro anos, essas ruas que arrumamos não terão mais necessidade de investimentos de recursos públicos. Já mandamos também fazer projeto para o asfaltamento de outras ruas aqui na região e temos algumas parcerias com deputados federais e com a senadora Simone Tebet, para trazer recursos e investir aqui. É dessa maneira que queremos trabalhar e temos o compromisso de até o final do nosso mandato ter 100% ou quase isso de asfaltamento das ruas de Camapuã”, anunciou.

O Secretário de Infraestrutura de Camapuã, Godofredo Rodrigues Pereira, destacou o trabalho que vem sendo desenvolvido pelo prefeito e os investimentos em infraestrutura.

“É uma alegria estar aqui hoje inaugurando o recapeamento, a reconstrução de ruas, que vem trazer benefícios, qualidade de vida e bem estar para as pessoas. Ficamos extremamente agradecidos pela iniciativa e determinação do prefeito Manoel, que tem passado isso para a gente, e todos os setores estão melhorando a cada dia. Com certeza muito ainda será feito por Camapuã, sobretudo, na área de infraestrutura”, disse o secretário, lembrando que nos últimos 12 anos Camapuã não teve obras com recursos próprios, diferente do que vem acontecendo na administração atual, que além de investir esses recursos, fez aquisição de veículos e equipamentos para garantir a manutenção da cidade.

Representando a Câmara Municipal, o vereador Hélio Policial também usou a palavra e reforçou o apoio dos vereadores à administração da cidade.

“Fazendo uma avaliação das informações apresentadas pelo secretário Godofredo, é fácil perceber que o trabalho vem sendo desenvolvido com seriedade. Tenho certeza que o prefeito Manoel ainda fará muito por Camapuã e nós, do Poder Legislativo, iremos caminhar com ele em busca da melhoria da coletividade”, falou.

Participaram do evento a primeira-dama e Secretária Municipal de Assistência Social, Terislene Nery, o presidente da Câmara Municipal, vereador Lellis Ferreira da Silva, o vice-prefeito Aloisio Targino, vereadores Gerson Junior e Professor Jean Lopes e a Secretária de Educação, Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, Selma Ramires.









*Medidas de biossegurança *





Além desse ser o primeiro aniversário de Camapuã celebrado durante a gestão de Manoel Nery, a data é marcada também pelo retorno das atividades após o período crítico de pandemia da Covid-19.

Preocupada com isso, a prefeitura reforçou as medidas de biossegurança necessárias para garantir proteção aos participantes dos eventos. Além das ações comuns como lavar as mãos, usar álcool em gel e máscara, também será obrigatória a apresentação do cartão de vacinação contra covid-19, com pelo menos a primeira dose. Para aqueles que não estiverem imunizados, é exigido a apresentação de exame de Covid realizado 48h antes do evento.





Cronograma de aniversário





Neste ano o cronograma de aniversário de Camapuã conta não só com a inauguração de obras, como também eventos esportivos e culturais.

Amanhã (28/09), às 8h, será lançado o Complexo da Saúde, no PSF central e, às 16h, a inauguração do ESF Vila Isolina.

No dia 29/09, às 18h, na Acricam, será realizada a abertura da feira Gastronômica e as 19h a entrega de veículos (caminhões, camionete, máquinas e ambulância). Às 20h tem show com a dupla Ronair Borges e Edinho e às 21h show do cantor Loubet.









No dia do aniversário, (30/09), acontece na Praça Central, às 6h, a Alvorada, feita pela Banda 30 de Setembro. Às 18h, na Acricam, está marcado o encontro das Bandas Camapuã, Costa Rica, São Gabriel do Oeste, Alcinópolis, Angélica e Campo Grande (Guarda Mirim) e às 21h, a feira Gastronômica e o Aviva Camapuã, com show do cantor Regis Danese.