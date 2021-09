Calorão e baixa umidade são destaques do tempo para o dia da Independência

O feriado da Independência do Brasil segue sem mudanças no tempo. A terça-feira (07) será de tempo firme e seco em todas as áreas de Mato Grosso do Sul.





De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, um anticiclone em médios níveis está contribuindo para a manutenção de dias quentes e secos.





Sem chuva, os índices de umidade do ar vão continuar registrando níveis de alerta tanto para queimadas quanto para saúde. A variação esperada para esta terça será entre 20-10% durante a tarde.





Para aliviar o desconforto provocado pela secura, recomenda-se ingerir bastante líquido, umidificar ambientes, usar soro fisiológico nas narinas, hidratar a pele, evitar atividades físicas e exposição direta ao sol nas horas mais quentes e secas do dia.





O feriado começa com temperaturas mínimas de 21°C e as máximas podem passar dos 40°C em algumas áreas, especialmente na região pantaneira.





Frente fria





A partir de quarta-feira (08) são esperadas mudanças no tempo devido a aproximação de uma frente fria com probabilidade de chuva e tempestades isoladas principalmente na região sul. Estimativa do Cemtec estima que rajadas de vento entre 50 e 70km/h podem ocorrer na região sudoeste e sul da região pantaneira. Nas demais áreas do Estado há probabilidade de pancadas de chuvas isoladas.





Por: Mireli Obando