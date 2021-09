Bonito das águas cristalinas terá nova atração subaquática

Reunindo arte e natureza, museu submerso inaugura até o final de outubro





Foto: Divulgação/Nascente Azul





Um dos principais pontos turísticos de Bonito, distante 204 quilômetros de Aquidauana, a Nascente Azul deve ganhar até o fim de outubro/início de novembro uma nova atração. Pela primeira vez, um museu subaquático no destino irá reunir arte e natureza em um só lugar, levando exposições de maneira "submersa".









Com cerca de 4 mil metros quadrados em 4 metros de profundidade, os turistas terão contato cara a cara com peixes de diferentes espécies da região enquanto apreciam as obras expostas debaixo d'água. Aliás, o atrativo será o único do mundo em um ambiente de água doce, e pioneiro em Mato Grosso do Sul.