BDM Digital é condecorado com medalha e diploma de honra Cidadão Nota 10

Na ocasião, o idealizador Urandir Oliveira e a representante Adriana Andrade receberam o reconhecimento pela criação do BDM Digital.

O presidente do Ecossistema Dakila, Urandir Fernandes de Oliveira, recebeu na tarde de quarta-feira (25/8) a medalha e o diploma de honra ao mérito Cidadão Nota 10. A solenidade visa homenagear aqueles que, de alguma forma, contribuem para o desenvolvimento de Campo Grande e/ou Mato Grosso do Sul.





Urandir foi homenageado pela sua história e coragem de enfrentar desafios com o intuito de criar novas oportunidades de negócio, e levar mais dignidade às pessoas, em especial com a criação do Bônus Dourado Mercantil, também conhecido como BDM Digital.





A responsável pelo evento e premiação é a bacharel em direito e radialista Marinalva Pereira. Essa é a 12ª edição do Cidadão Nota 10, que acontece sempre na comemoração ao aniversário de Campo Grande, e tem como propósito prestar reconhecimento as pessoas que se destacam por iniciativas que promovam desenvolvimento socioeconômico.





O presidente do Ecossistema Dakila agradeceu e frisou que o BDM Digital é uma moeda que surgiu para revolucionar e transformar a vida das pessoas. “É um dinheiro digital que nasceu aqui em Mato Grosso do Sul e segue em grande expansão em diversos estados do Brasil e até em outros países, é gratificante ver como o BDM Digital está mudando a vida de muitas pessoas que estão fazendo uso, pois ela oferece mais prosperidade e sua valorização é constante. Agradeço a Marinalva pela homenagem e por destacar a importância de fazer a diferença no mundo”, afirma Urandir





Na ocasião, a representante do BDM Digital, Adriana Andrade, também recebeu o reconhecimento de Cidadão Nota 10 por todo o carisma e trabalho de excelência que presta em nome da empresa. “Escolhi também homenageá-la pelo carinho e amor que ela tem com BDM Digital, por representar tão bem a marca, pela dedicação e atendimento de excelência que faz total diferença no relacionamento com os clientes. Uma cidadã que faz a diferença!”, diz Marinalva.





“Entendemos que o Cidadão Nota 10 ajuda a transformar a sociedade, que leva alternativas, oportunidades e disponibiliza soluções e a proposta do BDM Digital é justamente essa. Quando eu perguntei pra ela o porquê de me homenagear, recebi como resposta que foi pelo atendimento diferenciado que a fez se sentir bem e especial e esse é o foco do BDM, receber as pessoas de braços abertos”, conta Adriana.





Todos os anos, três ações comemorativas são realizadas pela profissional, sendo elas: Mulher Nota 10 – em maio, Cidadão Nota 10 – em agosto e o Personalidade do Ano – em dezembro. Marinalva conta que a iniciativa de homenagear as pessoas veio depois de seu histórico de destaque em diversas sessões e solenidades. Para ela, ser lembrada e receber um reconhecimento pelo trabalho que realiza é uma forma de incentivar o ser humano a manter o compromisso de excelência.





“Eu recebi vários prêmios durante a minha carreira e eu fiquei muito feliz, pois essas homenagens e reconhecimentos nos deixa com mais entusiasmo, mais garra para continuar o trabalho e revela que alguém está olhando pra gente, as pessoas estão nos observando, vendo a diferença que fazemos para o mundo. E foi por isso que decidi criar o Cidadão Nota 10 [nome ao qual se remete ao programa da profissional na TV O Estado] para honrar pessoas que fazem a diferença, seja no que trabalham, no que desenvolvem para a sociedade”, explica.





Para escolher as pessoas que serão homenageadas, Marinalva Pereira conta com o auxílio de amigos, colegas de trabalho e formadores de opinião. E foi assim que a apresentadora ficou sabendo do BDM Digital, uma criptomoeda que está revolucionando o varejo e levando prosperidade financeira ao indivíduo.





“Muitas pessoas indicaram o BDM Digital, fui até o escritório para conhecer e saber mais dessa iniciativa e quem era o responsável por criar essa moeda digital, que no caso é o Urandir. Então ele foi escolhido para ser homenageado tendo em vista esse trabalho que desenvolve há algum tempo. A escolha se deu pela ousadia, e por ele estar sempre envolvido com coisas boas e que faz a diferença em nosso município”, pontua.





As ações realizadas por Marinalva também envolvem a solidariedade. A cada homenageado, uma cesta básica é entregue para uma família carente. “Todos os homenageados são convidados a fazer uma doação e mostrar por meio das atitudes que é possível ter união, compaixão e fazer a diferença na vida de alguém”, finaliza.





“O Ecossistema Dakila, em especial o BDM Digital, com certeza se alinha com os princípios do Cidadão Nota 10 que é justamente levar mais dignidade e prosperidade às pessoas. É uma cesta básica, mas que na mesa da família vai ser a esperança de que dias melhores virão”, conclui Urandir.