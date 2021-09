BATAGUASSU| Sessão Solene encerra campanha Agosto Lilás no Município

“A minha filha viveu um casamento que parecia bom. Tratávamos o esposo dela como se fosse um filho. Depois de descobrir uma traição, minha filha não quis mais o casamento e por não aceitar a decisão dela infelizmente o pior aconteceu e perdemos nossa filha”. O relato emocionado de dona Maria Alta, mãe da jovem Ellen Emília, de 21 anos, vítima de feminicídio em Bataguassu em 2016 fez parte das discussões promovidas em uma Sessão Solene realizada na última quarta-feira, dia 1º de setembro, proposta pela vereadora Eliane de Oliveira Souza (PSDB) em parceria com a Coordenadoria da Mulher, órgão vinculado à Prefeitura de Bataguassu.





O evento realizado na Casa de Leis contou com a presença do prefeito de Bataguassu, Akira Otsubo (MDB) e marcou o encerramento da campanha Agosto Lilás desenvolvida no município com objetivo de propor o fim da violência contra a mulher.





Durante a Sessão, foram abordados temas como a Lei Maria da Penha (Lei Federal nº 11.340/ 2006), legislação vigente que cria mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra mulheres de todo o Brasil. As informações foram expostas na ocasião pela procuradora jurídica do município, Nadir Vilela Gaudioso.





A defensora pública, Elisiane Cristina Boço do Rosário, presente no evento, explanou a respeito dos mecanismos de apoio as mulheres vítimas de violência seja ela física, psicológica, moral ou sexual.





Já a delegada titular da Delegacia da Mulher, Dra. Patrícia Peixoto Abranches repassou dados estatísticos da violência contra a mulher, falou sobre medidas protetivas e divulgou o trabalho da DAM no município.

Segundo Dra. Patrícia, a campanha Agosto Lilás foi criada em Mato Grosso do Sul e se expandiu para outros Estados do País tendo como principal objetivo promover o enfrentamento a violência doméstica.





A delegada destacou que as mulheres que estiverem passando por alguma situação de violência ou se alguma pessoa acompanhar uma situação de flagrante devem denunciar através dos canais 190, disque 180 ou até mesmo na DAM de Bataguassu pelo telefone (67) 3541-1013.





A encarregada do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), Elaine Kotay Lira falou sobre a atuação do órgão que trabalha com violações de direitos e destacou que o Creas é responsável pelo acolhimento das mulheres vitimizadas.





Já o capitão do Corpo de Bombeiros, Bruno Ozorio Vilela também participou da roda de conversa e salientou a importância da denúncia por parte da vítima para o rompimento do ciclo de violência.

Presente no evento, o prefeito de Bataguassu, Akira Otsubo (MDB) parabenizou a vereadora Eliane pela propositura da Sessão Solene e por abordar um tema tão importante como a violência contra a mulher. “Quero parabenizar a iniciativa da vereadora Eliane assim como a Coordenadoria da Mulher e dizer que a administração pública é parceria nessa luta pelo fim da violência contra a mulher. Precisamos ter políticas públicas efetivas por meio de campanhas de conscientização e através do esforço conjunto entre os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário em parceria com a população para o fim desse tipo de violência”, destacou o prefeito.

A vereadora Eliane de Oliveira Souza (PSDB) agradeceu a presença de todos na Sessão Solene e comentou que foram apresentados dois projetos importantes esse ano de sua propositura para que seja iniciada uma campanha forte de combate à violência contra mulher – Projeto de Lei que institui a Campanha Agosto Lilás para divulgar o mês de conscientização pelo fim da violência contra a mulher; e a Campanha de Prevenção Sinal Vermelho. “Queremos ter mecanismos legais e soluções para essa pandemia de violência que não acomete apenas Bataguassu como outros municípios do País com relação a violência contra a mulher. Nessa batalha temos o privilégio de ter uma DAM e também a Coordenadoria da Mulher para fomentarmos e elaborarmos juntos políticas públicas de enfrentamento à esse tipo de violência e termos a garantia do direito dessas mulheres”, enfatizou.

A coordenadora da mulher, Loti Alves Meira, também agradeceu a presença de todos e destacou que durante todo o mês várias ações foram realizadas pela Coordenadoria da Mulher em alusão ao Agosto Lilás. “Trabalhamos com afinco para despertar na sociedade quão importante é ter uma mobilização para coibir todas as formas de violência contra a mulher”, finalizou.





Estiveram presentes no evento, o vereador Celson Magalhães de Oliveira (MDB); a secretária municipal de Assistência Social, Maria Aparecida Maia; o secretário municipal de Esportes e Lazer, João Carlos Kotai; a secretária municipal de Saúde, Juliana Infante além de coordenadores e público em geral.





ASSECOM