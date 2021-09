BATAGUASSU| Prefeitura inicia aplicação da 3ª dose da vacina contra Covid-19 em idosos a partir dos 80 anos

Poderão tomar o reforço vacinal quem recebeu a segunda dose (D2) da vacina Coronavac em um intervalo de seis meses

A Prefeitura de Bataguassu, através da Secretaria Municipal de Saúde inicia nesta quinta-feira, dia 2 de setembro, a aplicação da terceira dose da vacina contra Covid-19 para idosos a partir dos 80 anos. Poderão tomar o reforço vacinal quem recebeu a segunda dose (D2) da vacina Coronavac em um intervalo de seis meses.





O imunizante será disponibilizado a partir das 13 horas (horário de Brasília), em todas as unidades de saúde do município. Idosos acamados e domiciliados receberão a vacina em sua residência, de acordo com a listagem de cada unidade de saúde e conforme a data de vencimento das vacinas.





A secretária municipal de Saúde, Juliana Infante informa que na última semana já foi iniciada a aplicação da terceira dose da vacina em idosos com mais de 60 anos que vivem em instituições de longa permanência no município.





COMO SE VACINAR





Para ser imunizado, o idoso a partir dos 80 anos deverá ir até a unidade de saúde com o comprovante de vacinação, cartão SUS e documentos pessoais (RG e CPF).





ASSECOM