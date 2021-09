BATAGUASSU| Município amplia restrições no feriado e impõe multa de até R$ 22,9 mil

Prefeitura proibiu consumo de bebida alcoólica e voltou a limitar comércio para coibir aglomeração

Vista aérea de Bataguassu

A prefeitura de Bataguassu, cidade no sudeste do Estado e distante 335 km da Capital, ampliou as restrições sanitárias para minimizar o avanço da covid-19 visando feriado prolongado de Independência do Brasil na terça-feira (7). O decreto foi publicado na edição desta sexta-feira (3) do Diário Oficial da Assomasul (Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul).





A venda de bebidas alcoólicas para consumo nos estabelecimentos fica vedada a partir deste sábado (4) até o dia 10, mas segue liberada a comercialização por meio dos sistemas delivery e drive-thru. Também estão proibidos shows e apresentações musicais em estabelecimentos como boates, restaurantes, hotéis e clubes.





Arenas e espaços de eventos fechados, assim como áreas comuns de condomínios não poderão funcionar. A visitação a atrativos turísticos e a realização de eventos e feiras também estarão proibidos.





Rodas de tereré, narguilé e chimarrão estão permitidas, desde que os participantes não compartilhem itens como bombas, copos e guampas. Supermercados, hotéis e pousadas podem operar com 50% da capacidade, mantendo a exigência do uso de máscara e a disponibilização de frascos de álcool 70%.





Festas de aniversário e casamento devem limitar a capacidade a 70% e terão que solicitar autorização à Vigilância Sanitária para serem realizadas. Quem for flagrado está sujeito a advertência e multa de 14 a 540 Uferms (Unidades Fiscais de Referência de MS), o que equivale a penalidade de R$ 595,56 a R$ 22,9 mil.









Por Adriel Mattos