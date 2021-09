BATAGUASSU| Marfrig oferece 15 vagas de emprego na unidade do Município

Oportunidades são para a função de refilador

A Marfrig, líder global em produção de hambúrgueres e uma das maiores empresas de carne bovina do mundo, anuncia 15 vagas de emprego na unidade de Bataguassu, no Mato Grosso do Sul. As oportunidades são para a função de refilador e os candidatos selecionados terão como benefício refeitório no local, vale-alimentação e seguro de vida.





As inscrições já estão abertas e terminam em 8 de outubro. Os interessados devem deixar currículo na unidade, de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h, no seguinte endereço: Rodovia BR 267, KM 35, sem número - Bataguassu. A candidatura também pode ser realizada no site da Marfrig, na seção Trabalhe Conosco: https://trabalheconosco.vagas.com.br/marfrig





SOBRE A MARFRIG





A Marfrig é uma das companhias líderes em carne bovina e maior produtora de hambúrguer no mundo, com receita líquida de 72,9 bilhões de reais nos últimos 12 meses (2T21) e capacidade diária de abate de mais de 31.800 bovinos em suas unidades da América do Sul e América do Norte, bem como capacidade de produção de 222.000 toneladas de hambúrgueres por ano. Emprega mais de 30.000 colaboradores, distribuídos em 32 unidades produtivas, processa e comercializa carne in natura, produtos processados, pratos prontos à base de carne bovina, produtos complementares e derivados de carne, além de couro para os mercados doméstico e internacional. Reconhecida pela qualidade de seus produtos e por sua atuação sustentável, a Marfrig mantém projetos pioneiros para a preservação do meio ambiente e dos recursos naturais.





ASSECOM