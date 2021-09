BATAGUASSU| Conferência Municipal discute garantia de direitos na área assistencial no Município

Com o tema “Assistência Social: Direito do povo e Dever do Estado, com financiamento público para enfrentar as desigualdades e garantir proteção social”, a Prefeitura de Bataguassu, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Política para Mulheres e o Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) promoveram ontem, dia 31 de agosto, a XII Conferência Municipal de Assistência Social. O evento foi realizado na Câmara de Vereadores, respeitando as normas de biossegurança vigentes devido a pandemia da Covid-19.





Realizada de dois em dois anos, a XII Conferência Municipal de Assistência Social teve como objetivo avaliar a atual situação da assistência social e elaborar novas propostas para o aprimoramento do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) nas três esferas de governo.

Na abertura da solenidade, a presidente do CMAS, Delaine Gama de Souza agradeceu a presença de todos no evento e destacou a importância da atividade para debater e decidir prioridades no âmbito da assistência social para os próximos anos. “O momento é de grande responsabilidade para construirmos um serviço único de assistência social. Todos nós, governo, sociedade civil devemos caminhar na mesma direção, com os mesmos objetivos para discutirmos e articularmos de forma coletiva propostas para melhorarmos a oferta de atendimento na área assistencial”.





Em sua fala, a secretária municipal de Assistência Social, Maria Aparecida Maia, anfitriã no evento, parabenizou a todos os envolvidos na organização da conferência e enfatizou que o momento é de discutir as necessidades gerais para que as propostas sejam levadas para as demais conferências e que sejam revertidas em melhorias aos usuários do sistema de assistência social.





“Nosso objetivo é fortalecer a assistência social do município. O momento é de reunir governo e sociedade civil para promover mudanças positivas para a assistência social municipal”, disse Maia.

O prefeito de Bataguassu, Akira Otsubo (MDB) cumprimentou a todos os presentes no evento e também lembrou da importância da conferência no sentido de se obter novas ideias, corrigir erros com foco na melhora do atendimento voltado à população. “Quero enaltecer o trabalho realizado pela Secretaria de Assistência Social. Nossa administração quer ampliar o atendimento daqueles que mais precisam e nada melhor do que debater esses temas durante a conferência. A proposta é melhorar o atendimento das famílias que mais precisam”, considerou o prefeito.





Após as falas, houve a leitura do regimento interno e apresentações culturais.

Os palestrantes do dia – Fernando Magno e Valeska Linjardim enfatizaram a importância da assistência social dentro da administração pública e ressaltaram o trabalho em rede – judiciário, saúde, educação, assistência social, segurança pública e conselho tutelar para a efetivação das políticas públicas assistenciais locais.

Após a palestra, os trabalhos foram retomados com a realização de debates, apresentação e discussão dos eixos de trabalho por meio de grupos. Houve ainda a eleição de delegados que representarão Bataguassu na Conferência Regional, que será realizada de forma remota devido a pandemia da Covid-19.

Prestigiaram o evento, a vereadora Eliane de Oliveira Souza (PSDB); o capitão do 17º Subgrupamento de Bombeiros Militar Independente, Bruno Vilela; a procuradora jurídica do município, Nadir Vilela Gaudioso; o secretário municipal de Administração e Fazenda, Luiz Carlos Ferreira Rocha além de servidores da Secretaria Municipal Assistência Social, representantes de entidades assistenciais e usuários da pasta.















ASSECOM