BATAGUASSU| Akira se reúne com representante da Socind e empresários interessados em investir no Município

O prefeito de Bataguassu, Akira Otsubo (MDB) recebeu ontem, dia 14 de setembro, o representante da Socind (antiga Soceppar) Carlos Luiz Botelho além dos empresários Danilo Dalia Jorge e André Luís Bonifácio representantes do grupo Sodrugestvo. O objetivo da visita foi discutir a respeito de investimentos no município.





Segundo Akira, o grupo Sodrugestvo está se movimentando para arrendar a fábrica de esmagamento de soja da Socind, que está inoperante há 12 anos. Caso concretizado o projeto, que encontra-se em fase de levantamento de viabilidade, poderão ser criados em torno de 100 postos de trabalho.





Durante a reunião, o prefeito salientou aos presentes que a administração municipal está a disposição dos empresários para ser parceiro do empreendimento e se prontificou em agendar uma reunião com o governador do Estado, Reinaldo Azambuja (PSDB) e com o secretário de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar, Jaime Verruck para debater sobre incentivos fiscais.





Outras demandas como energia elétrica, isenções fiscais também serão levadas para conhecimento estadual em fomento ao projeto. “Queremos que Bataguassu se desenvolva cada dia mais. Nossa cidade possui uma logística favorável, um potencial muito grande e estamos trabalhando para atrair investidores e consequentemente gerar mais empregos à população”, reforçou o prefeito.





Acompanhou a reunião o chefe de gabinete, André Bezerra.





ASSECOM