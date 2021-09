BATAGUASSU| Akira recebe visita técnica de engenheiro do Dnit para tratar sobre escoamento de águas pluviais entre rodovia e município

O prefeito de Bataguassu, Akira Otsubo (MDB) recebeu ontem, dia 24 de setembro, no período da manhã, a visita técnica do engenheiro Milton Rocha Marinho, da unidade regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) localizada em Três Lagoas.





Durante a reunião, que contou com a presença da secretária municipal de Infraestrutura, engª Wilma Lara, foram debatidos temas como as manutenções nas áreas de influência com vistas ao escoamento das águas pluviais entre a rodovia BR-267 e a Avenida São José, no trecho urbano de Bataguassu.





Akira disse que a preocupação da administração municipal refere-se a proximidade dos períodos chuvosos e o alagamento registrado nesses pontos do município. "Solicitamos ao Dnit uma atenção maior afim de evitarmos os transtornos nas próximas chuvas", destacou o prefeito.





Na oportunidade, o chefe do Executivo esteve também no Distrito de Nova Porto XV apresentando outras demandas ao representante do Dnit, desta vez, nas proximidades da empresa Regional Telhas.





Participou do encontro, o engenheiro José Eduardo Santana de Oliveira, do quadro técnico da prefeitura.