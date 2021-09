BATAGUASSU| Akira entrega kits escolares personalizados para estudantes da rede municipal de ensino

O prefeito de Bataguassu, Akira Otsubo (MDB) entregou no decorrer da última semana, os kits escolares personalizados para estudantes da rede municipal de ensino.





Acompanhado pela secretária municipal de Educação e Cultura, Regina Duarte de Barros Dovale, Akira esteve na Escola Municipal “Professor Pedro Domingues de Figueiredo”, no Distrito de Nova Porto XV; e na Escola Municipal do Campo “Professora Maria da Conceição, no Assentamento Santa Clara, distribuindo os materiais ofertados de forma gratuita aos alunos.

De acordo com a Secretaria Municipal de Educação e Cultura (Semec), no total, 2.270 kits serão disponibilizados entre Ensino Fundamental e Educação Infantil, contendo cadernos personalizados, lápis, apontadores, borrachas, colas, tesoura entre outros objetos, de acordo com cada faixa etária. A novidade este ano foi a distribuição de canetinhas hidrográficas e esquadros para os estudantes. “O município está ofertando o apoio necessário com a distribuição de material de qualidade para que todos possam utilizar no período escolar. Esperamos que os estudantes zelem pelos materiais e façam bom uso deles”, comentou a secretária durante as entregas.

O prefeito de Bataguassu, Akira Otsubo (MDB) destacou a importância dos kits escolares aos estudantes do sistema municipal de ensino. "É essencial que possamos oferecer todas as condições favoráveis para que nossas crianças tenham um bom aprendizado. Temos o compromisso de continuar trabalhando para uma educação de qualidade para os estudantes”, frisou o prefeito.

As entregas terão sequência nas demais instituições escolares do município.











ASSECOM