Bando invade aeroporto de MS e rouba três aviões que podem ser usados no tráfico de drogas

Bando estava fortemente armado, encapuzado e com luvas

Aeronaves levadas por bandidos em MS durante a madrugada (6) ©Polícia Civil/Divulgação

Os criminosos, cerca de 18, que invadiram o hangar de Aquidauana, a 135 quilômetros de Campo Grande, na madrugada desta segunda-feira (6) e levaram três aviões, tinham sotaque espanhol, mas um deles era brasileiro, segundo o delegado Jackson Frederico Vale. As aeronaves pertencem ao cantor Almir Sater e políticos. Os aviões valem entre R$ 600 mil a R$ 800 mil.





De acordo com o delegado, existe a possibilidade dos aviões terem sido levados por membros de facções criminosas para servirem ao crime de tráfico de drogas. Mas, outras linhas de investigação não são descartadas, segundo o delegado. Ferramentas usadas no roubo foram deixadas para trás pelos criminosos. As aeronaves roubadas eram do cantor Almir Sater, do pecuarista Zelito Ribeiro, irmão do prefeito de Aquidauana Odilon Ribeiro, e do ex-prefeito José Henrique Trindade. Os aviões segundo o delegado estariam avaliados entre R$ 600 mil a R$ 800, chegando a R$ 2 milhões.





A delegada Ana Cláudia Medina, da Dracco (Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado), disse que a FAB foi acionada por conta dos radares instalados pelo Governo Federal. “Acionamos a FAB para ver se plotaram as rotas das aeronaves, mas ainda não podemos confirmar nada”, disse a delegada.





Invasão ao hangar





A invasão aconteceu por volta das 3 horas da madrugada desta segunda (3), quando cerca de 18 criminosos entraram no local pelos fundos da vila 40, como é conhecido o local onde renderam o vigia e seus filhos.





As vítimas foram amarradas com lacres e presas na grade de proteção do tanque de combustível enquanto os aviões eram abastecidos. Os criminosos estavam fortemente armados, encapuzados e com luvas. Não há rastros de carros no local. Algumas ferramentas foram deixadas para trás pelos bandidos. O hangar foi periciado na tentativa de identificações de digitais, que possam levar aos criminosos.





Aeronaves levadas





As aeronaves levadas, segundo registros da ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil), pertencem ao cantor Almir Sater, ao pecuarista Zelito Ribeiro, irmão do prefeito de Aquidauana Odilon Ribeiro, e à família do ex-prefeito José Henrique Trindade.





Os modelos e matrículas dos aviões são Bonanza V35B PT-ING, Cessna 182 PT-DST e Cessna 182 PT-KDI. Ainda conforme os registros da ANAC consultados pela reportagem, os três aviões estão com situação de aeronavegabilidade normais, ou seja, aptos para voar.





Fonte: Midiamax

Por: Thatiana Melo