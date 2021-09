Atendendo pedido de caciques, deputado Evander Vendramini pede permanência do chefe de coordenação da Funai em Aquidauana

O deputado estadual Evander Vendramini (Progressistas) encaminhou requerimento à Fundação Nacional do Índio (Funai) em que solicita a permanência do atual Coordenação Técnica Local em Aquidauana. O documento foi apresentado durante a sessão plenária desta quarta-feira, 29. O deputado utilizou a palavra livre para reforçar a solicitação.





Conforme Evander, a informação de que a Gerência em Campo Grande pretende fazer a troca da chefia chegou até ele durante reunião ocorrida na última sexta-feira, 24, na Aldeia indígena Aldeinha em Anastácio, junto a caciques das aldeias, Bananal, Tico-lipu, Ipegue, Morrinho, Aldeinha e Limão Verde, que entregaram um abaixo-assinado com o pedido de permanência do coordenador Valdir da Silva por estar realizando um excelente trabalho à frente da fundação. “A Funai tem feito muita política e não está contemplando aquilo que desejam as lideranças indígenas. O Valdir é indígena, fala a linguagem deles e está presente dentro das aldeias, mas a direção do órgão parece que quer substituí-lo”, apontou.





Para reforçar a demanda, as lideranças pediram ao parlamentar para avisar que, caso o pedido não seja atendido, irão se manifestar e farão valer a vontade da maioria “com novas ocupações e protestos”. A mesma solicitação foi encaminhada aos representantes de Mato Grosso do Sul na bancada federal em Brasília e ao Ministério da Justiça e Segurança Pública.





Por: Adriana Viana